الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

السبت 25/يوليه/2020 - 01:53 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
تخطط إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

استقر مسئولو نادي الزمالك على التراجع، عن التعاقد مع الأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح في ظل إعادة اللاعب إسلام جابر وظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين مثل مصطفى فتحي والمغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وفي سياق متصل قدم نادي الزمالك عرضا جديدا للنادي المصري البورسعيدي، من أجل إنهاء صفقة المهاجم الفلسطيني محمود وادي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

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