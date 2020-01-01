كارتيرون يستقر على حارس الزمالك

السبت 25/يوليه/2020 - 01:50 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي
فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتماد على محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وتمسك كارتيرون بعدم التغيير في مراكز حراسة المرمى والاعتماد على أبو جبل، وهذا ما ظهر خلال وديتى سموحة وبيراميدز.

وقدم محمد أبو جبل مستويات فنية مميزة خلال الفترة الماضية، مع الزمالك وساهم فى حصد القلعة البيضاء لقبى السوبر الإفريقى والسوبر المحلى على حساب الترجى والأهلى.

وشارك أبو جبل بشكل أساسى فى المباريات الودية، بعد أن شارك فى الشوط الأول من مواجهة سموحة، كما خاض مباراة بيراميدز كاملة، والتي تلقى فيها الفارس الأبيض الهزيمة لهدف مقابل لا شيء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد أبو جبل كارتيرون حارس الزمالك الزمالك ابو جبل

أخبار تهمك

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ ساعتين

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نابولي يحدد بديل كوليبالي من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير سارة.. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى (فيديو)

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

أبو جبل يحرس عرين الزمالك في السوبر

أخبار الزمالك اليوم الاثنين: كهربا يفاجئ الأبيض.. مفاجأة من مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي النهائي

مصطفى محمد يقود التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الترجي التونسي.. الليلة

الزمالك ضد الترجي.. كشف حساب كارتيرون مع الأبيض قبل موقعة رادس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً