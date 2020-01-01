17 مليون مشاهدة لأغنية "مو ضروري" لماجد المهندس

السبت 25/يوليه/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
حققت أغنية "مو ضروري" للفنان ماجد المهندس، نجاحاً كبيراً فور طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونجحت الأغنية في حصد أكثر من 17 مليون مشاهدة من طرحها للمشاهدة والاستماع.

 أغنية "مو ضروري" تم غنائها باللهجة العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

وكانت أغنية هتان، للفنان ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "الليالي برد واشواقي هبوب .. والشتا يذبح واشوفك باوله .. ياغناة الروح ماغيرك ينوب .. والتعب راحة معك واستسهله .. وانت في صدري مقدر ومحسوب .. وبعيوني لك مقام ومنزله .. جيت لك ولهان وعيونك دروب .. ماحسبت حساب دربك ما اطوله". 

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