منهج صهيوني.. أستاذ علوم سياسية يوضح أسلوب إثيوبيا في المفاوضات

قال الدكتور محمد طايع، أستاذ العلوم السياسية، إن إثيوبيا تحاول فرض إرادتها على الجميع وخلق واقع جديد بشأن سد النهضة والتفاوض حوله.





وأضاف "طايع"، في تصريحات لقناة "العربية"، أن إثيوبيا تفعل الشيء، ثم تحاول التعامل معه على أنه أمرا واقعا، وهو منهج إثيوبي قديم، اعتاد عليه النظام الإثيوبي، حيث تخلق واقع جديد وتبدأ في التفاوض، وهذا المنهج استلهمته من الجانب الصهيوني، فهو منهج صهيوني بامتياز.





وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.





كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.



