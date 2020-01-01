مواجهة محتملة بين ميسي ونيمار

السبت 25/يوليه/2020 - 01:43 ص
ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، عن احتمالية تقابل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الاتحاد الأرجنتيني يبحث عن تنظيم مباراة ودية بين الأرجنتين والبرازيل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن المباراة ستشهد تواجد ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للاتحاد الأرجنتيني، والذي تأثر الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة، أن المباراة ستشهد مواجهة جديدة بين ميسي ونيمار، وقد يحدد لها يوم 3 أو 8 سبتمبر المقبل.

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