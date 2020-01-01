دير القديسة دميانة يكشف حقيقة استدراج الفتيات من قبل رجل وسيدة

قال الكاهن ديسقورس، نائب دير القديسة دميانة، إن شخصًا مجهولًا يستدرج الفتيات في مصر عموما، وليس الدقهلية فقط، ومعه سيدة أخرى تدعى أنها راهبة، ويستدرجون الفتيات لجمع الأموال منهم.





وأشار الكاهن، إلى أن الأمر ليس بجديد فكل فترة تخرج علينا سيدة تقوم بنفس الأمر وتستدرج الفتيات للنصب عليهن، وجمع تبرعات تحت اسم الأديرة والكنائس في عموم مصر.





وناشد الكاهن الجميع بتوخي الحذر وعدم الوقوع فريسة للنصابين والمحتالين الذين يودون الاستيلاء على أموالهم باسم الدين.





وأصدر دير القديسة دميانة بالبراري ببلقاس في محافظة الدقهلية، بيانا حذر فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال الهاتفي بالفتيات القبطيات، بقصد استدراجهن لمعرفة معلومات شخصية عنهم.





وأشار بيان الدير إلى قيام فتاة تدعى أنها الراهبة أغابي، إحدى راهبات دير القديسة دميانة بالبراري، وأثناء المكالمة تقدم شخص آخر تدعى أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويستدرجون الفتيات في حديث عن أمورهم الشخصية.





وأكد بيان الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مناشدين الجميع توخى الحذر عند التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص والانتباه إلى تلك الأساليب الملتوية التي تعمل على الاحتيال والخداع.





ويقع دير القديسة الشهيدة دميانة بجوار قرية لها نفس الاسم هي قرية دميانة بالقرب من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وتتكون مبان الكنيسة الأثرية القديمة من ثلاث مبان، هي الكنيسة الأثرية للقديسة الشهيدة دميانة ويطلق عليها كنيسة الظهور والكنيسة ألأحدث للأنبا أنطونيوس وفى الغرب مزار مدفن الشهيدة دميانة.





ويعود تاريخ بناء دير القديسة دميانة إلى القرن الرابع الميلادي، حينما جاءت الإمبراطورة هيلانة إلى براري بلقاس وشيدت مقبرة خاصة بالقديسة دميانة والأربعين عذارى، كما شيدت كنيسة على هذه المقبرة وقد دشن هذه الكنيسة البابا إلكسندروس الـ19 يوم 12 بشنس، الموافق تذكار رئيس الملائكة ميخائيل ورسم أسقفًا للمنطقة.



