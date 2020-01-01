ريال سوسيداد يمدد عقد «زوبيميندي» حتى 2025

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن اتفاقه مع لاعبه مارتن زوبيميندي على تمديد عقده حتى عام 2025.





وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني، أن زوبيميندي لاعب وسط الفريق، قدم أداء رائعا مع سوسيداد في نهاية الموسم، لينهيه بتجديد تعاقده.





وكان زوبيميندي بدأ مسيرته عام 2016 من خلال الفريق الثاني بريال سوسيداد، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في 2019 .





وأنهى ريال سوسيداد موسم الدوري الإسباني في المركز السادس برصيد 56 نقطة.



