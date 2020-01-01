دوراتي: جوزيه أفضل مدرب برتغالي في تاريخ الكرة المصرية

قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، أفضل مدرب برتغالي في تاريخ الكرة المصرية".





وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقد عملت مع مانويل جوزيه وهو مدرب رائع وكبير ومثالا يحتذى به في مجال تدريب كرة القدم".





وتابع: "مانويل جوزيه تفوق على جميع المدربين البرتغاليين الذين عملوا في الدوري المصري كما أنهم تفوقوا على فيريرا وفنجادا .





وقال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة إفريقيا.









وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مصر تتقدم في مجال كرة القدم وهي تلعب بشكل جيد والدوري بها دوري جيد".





وعن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، علق دوراتي: "لم اتلقى أي مفاوضات من مسئولي ناديي الأهلي والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء".





وأوضح: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي والزمالك".











