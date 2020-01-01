كاملة أبو ذكرى تكشف حقيقة وجود جزء ثان من "بـ 100 وش"

السبت 25/يوليه/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر

قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى، إنها ليس لديها أي معلومات عما إن كانت شركة إنتاج مسلسل "بـ 100 وش" تحضر لجزء ثان أم لا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية،: "لكن أنا مش هقدر أعمل جزء ثاني من المسلسل، أنا شايفة أنه كده حلو".

مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وعلا رشدي وحسن ابو الروؤس وأسلام إبراهيم وزين غريب، والمسلسل من إخراج كاملة ابو ذكري.


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