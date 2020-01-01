القصاص لـ"فتاة فرشوط".. وقتل 18 تكفيريا.. أبرز الأحداث في أسبوع

تستعرض بوابة " الفجر" لمتابعيها أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال أسبوع بداية من يوم السبت 18 يوليو وحتى يوم الجمعة 24 يوليو 2020 في السطور التالية:





- الإفراج عن 2130 سجينًا بعفو رئاسي:

في إطار تبني وزارة الداخلية فلسفة جديدة في العقاب، أطلق قطاع السجون سراح 2130 سجين حيث تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى، واستقبل نزلاء السجن المُفرج عنهم خبر العفو الرئاسي بالتصفيق والزغاريد وأعربوا عن تقديرهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وصرح المُفرج عنهم قائلين:" شكرًا للرئيس، هنعيد مع أولادنا، ربنا يحميك ويخليك لمصر" وتابعوا قائلين:" تلقينا معاملة كريمة بالسجون وتعلمنا حرف، وأملنا أن يتم دمجنا في المجتمع ولن نعود لهنا مرة أخرى".





- القضاء على 18 تكفيريًا بشمال سيناء:

في إطار الجهود المُضنية التي تبذلها القوات المُسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بهدف تأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أعلنت القوات المسلحة في بيانها:

"نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية".





وأضاف البيان: "قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني".





وتابع بيان القوات المسلحة: "هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".





- إحالة أوراق المتهمين الثلاثة في قضية إغتصاب فتاة فرشوط لمفتي الجمهورية:

أصدرت محكمة جنايات قنا برئاسة المُستشار عثمان محمدين حكمًا قضائيًا بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب فتاة فرشوط في قنا لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.