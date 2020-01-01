وزير الأوقاف: لن نسمح بإقامة صلاة العيد إلا بالسيدة نفيسة

السبت 25/يوليه/2020 - 04:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن نفس الإجراءات التي طبقت في أداء صلاة عيد الفطر ستطبق في صلاة عيد الأضحى أيضا.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن خطبة العيد ستقام من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بوزارة الأوقاف، وستنقل عبر التلفزيون المصري، والقرآن الكريم.

وأوضح  وزير الأوقاف، أنه سيسمح بتشغيل مكبرات الصوت وسماع تكبيرات العيد من المساجد، ولكن بدون أي مصليين في أي مسجد على مستوى الجمهورية.

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه عند إتمام الدراسة كاملة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، محذرة من نشر أية تكهنات في هذا الشأن.

وشددت على أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث في هذا الشأن، إذ إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأكدت أن النقاش حول وضع الضوابط التدريجية لم يبدأ حتى الآن، مع التأكيد على إحالة من يدلي أو يثبت إدلاؤه بأي تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق، نظرا لما يثيره أي حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت.

ودعت وزارة الأوقاف، وسائل الإعلام الوطنية بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار في هذا الشأن، سوى البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم العودة التدريجية لصلاة الجمعة، بعد عيد الأضحى المبارك، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.

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