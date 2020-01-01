مشاهدات مرتفعة لأغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد

السبت 25/يوليه/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحاً كبيراً حيث نجحت في حصد أكثر من 15 مليونا و88 ألف مشاهدة فور طرحها على قناته الرسمية بوقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

كتب الأغينة الشاعر أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، تصدرت أغنية عدى الكلام قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.

واحتفل سعد بتصدر الأغنية قائمة التوب 5 على انغامي فقان بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام انغامي وعبر من عن حبه وشكره لتطبيق انغامي.

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".

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