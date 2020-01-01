مشاهدات مرتفعة لأغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد

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حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحاً كبيراً حيث نجحت في حصد أكثر من 15 مليونا و88 ألف مشاهدة فور طرحها على قناته الرسمية بوقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .



كتب الأغينة الشاعر أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، تصدرت أغنية عدى الكلام قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.



واحتفل سعد بتصدر الأغنية قائمة التوب 5 على انغامي فقان بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام انغامي وعبر من عن حبه وشكره لتطبيق انغامي.



وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".