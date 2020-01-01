نجم الزمالك السابق يستبعد الخطيب ويضم تريكة وصلاح في تشكيلة مصر التاريخية

السبت 25/يوليه/2020 - 12:46 ص
تريكة وصلاح
تريكة وصلاح
محمد جمال
كشف عصام مرعي، مدرب الزمالك السابق، عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر على مدار التاريخ.

وجاء تشكيل عصام مرعي حسبما أعلن في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار..

حراسة المرمى: عصام الحضري 

خط الدفاع: إبراهيم حسن، إبراهيم يوسف، وائل جمعة، ربيع ياسين.

خط الوسط: حسن شحاتة، مجدي عبدالغني، محمد أبو تريكة، محمد صلاح، طاهر أبو زيد.

خط الهجوم: حسام حسن

وعن أفضل لاعب في تاريخ مصر، أوضح: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ مصر ومن الصعب أن يحقق أي لاعب ما حققه صلاح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح عصام مرعي تريكة الزمالك الخطيب ألأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ 11 دقائق

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعة و 15 دقيقة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مجدي عبدالغني: "الزمالك بيهدي الدوري للأهلي" (فيديو)

رواد مواقع التواصل لـ"الخطيب": الشخص المناسب في المكان المناسب

عمرو مرعي يقود هجوم المقاصة أمام أسوان

خالد قمر: متعب أفضل مهاجم فى تاريخ مصر وهذا هو تشكيل الأفضل

أحمد عيد: أختار هذا الثلاثي مع المنتخب الأولمبي

مفاجآت في تشكيلة الحضري لأفضل من زاملوه بالمنتخب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

12:45 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً