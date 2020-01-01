نجم الزمالك السابق يستبعد الخطيب ويضم تريكة وصلاح في تشكيلة مصر التاريخية

كشف عصام مرعي، مدرب الزمالك السابق، عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر على مدار التاريخ.





وجاء تشكيل عصام مرعي حسبما أعلن في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار..





حراسة المرمى: عصام الحضري





خط الدفاع: إبراهيم حسن، إبراهيم يوسف، وائل جمعة، ربيع ياسين.





خط الوسط: حسن شحاتة، مجدي عبدالغني، محمد أبو تريكة، محمد صلاح، طاهر أبو زيد.





خط الهجوم: حسام حسن





وعن أفضل لاعب في تاريخ مصر، أوضح: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ مصر ومن الصعب أن يحقق أي لاعب ما حققه صلاح".



