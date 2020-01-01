وصول جثامين 6 مرتزقة سوريين من ليبيا إلى مدينة عفرين

كشفت قناة العربية، نقلا عن مصادرها، أن 6 جثامين لمرتزقة سوريين، وصلت من ليبيا إلى مدينة عفرين السورية، لدفنهم، بعدما قتلوا في المعارك الدائرة في ليبيا.





هذا، ونشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مقطع مصور عبر صفحته "بفيسبوك"، يظهر به عشرات المرتزقة بإحدى الطيارات التابعة للخطوط الإفريقية الليبية، بدعم من تركيا في استمرار لتدفق المقاتلين السوريين إلى ليبيا للقتال مع فصائل حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة ضد الجيش الليبي.





وقال المسماري، تعليقا على الفيديو: "على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية.. تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية، في تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار وكذلك يعد ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا".





وأضاف المسماري: "تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها".



