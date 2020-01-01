أول تعليق لوزير الأوقاف بشأن تحديد مدة خطبة الجمعة (فيديو)

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حقيقة ما يتم تداوله بشأن تحديد مدة خطبة صلاة الجمعة بـ 7 دقائق، معقبا: "والله هذا الأمر لم يطرح على الاطلاق، ولم يتم مناقشته".





وشدد "جمعة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، على ضرورة أن يتحرى المواطنين الدقة فيما يتابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "مثل هذه الشائعات هيستغلوها ضدنا، وهيقولوا الحقوا دول بيحاربوا الدين".





وأكد وزير الأوقاف، أن جماعات الشر والضلال وإثارة الفتنة أن تتخذ مثل هذه الشائعات، وكأن اهناك موقف ضد الدين.





أكدت وزارة الأوقاف، أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق.





وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه عند إتمام الدراسة كاملة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، محذرة من نشر أية تكهنات في هذا الشأن.





وشددت على أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث في هذا الشأن، إذ إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.





وأكدت أن النقاش حول وضع الضوابط التدريجية لم يبدأ حتى الآن، مع التأكيد على إحالة من يدلي أو يثبت إدلاؤه بأي تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق، نظرا لما يثيره أي حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت.





ودعت وزارة الأوقاف، وسائل الإعلام الوطنية بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار في هذا الشأن، سوى البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمي.



