عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)





نشرت الفنانة ريم البارودي، فيديو لها منذ قليل عبر حسابها الرسمي، بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهي ترتدي فستان زفاف أبيض.





واكتفت البارودي بالتعليق على الفيديو قائلة :"قريبًا" لتشوق جمهورها الذي بادر أغلبه في توقع أن تعلن ريم زواجها في القريب العاجل.





يذكر أن الفنان أحمد سعد، الخطيب السابق لريم البارودي أعلن من خلال تصريحات صحفية خبر استعداده لحفل خطوبته بعارضة الأزياء علياء بسيوني، المقرر إقامة خلال الأيام القليلة المقبلة.



