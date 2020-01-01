طقس اليوم السبت.. شديد الحرارة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا.





وأشارت الهيئة إلى أن السواحل الشمالية، تشهد ظهور شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لساعات الليل، توقع خبراء الهيئة أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في قنا الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 43

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36