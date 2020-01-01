دوراتي يحسم موقفه من تدريب الأهلي والزمالك

السبت 25/يوليه/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة إفريقيا.


وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مصر تتقدم في مجال كرة القدم وهي تلعب بشكل جيد والدوري بها دوري جيد".

وعن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، علق دوراتي: "لم اتلقى أي مفاوضات من مسئولي ناديي الأهلي والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء".

وأوضح: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي والزمالك".

وكشف البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، عن موقفه من تدريب ناديي الأهلي والزمالك.

وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين وسارحب بتدريب أي منهم اذا تلقيت عرضا من أحدهم ولكن".

وأضاف: "أفضل قيادة منتخب مصر عن الأهلي والزمالك"

وعن تجربة احتراف اللاعبين المصريين في البرتغال، علق: "المصريون في البرتغال لم يحققوا النجاح رغم امتلاكهم مهارات كبيرة".

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