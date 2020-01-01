مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي

السبت 25/يوليه/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال".

وأوضح: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف المومسين المقبلين".

وأتم: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز اليوم على فريق سموحة ضمن المباريات الودية إستعدادًا لعودة الدوري المصري من جديد فى السادس من أغسطس المقبل.

ويواجه النادي الأهلي نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس على ستاد القاهرة فى أول المباريات بعد عودة الدوري المصري .

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