ميلان يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ميلان بضيفه أتالانتا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتقدم ميلان بهدف سجله هاكان كالهانجولو في الدقيقة 14، وتعادل دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة 34.





وأهدر روسلان مالينوفسكي لاعب أتالانتا ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 26.





ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس كما رفع أتالانتا رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر، وبفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.



