ميلان يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

السبت 25/يوليه/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ميلان بضيفه أتالانتا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 وتقدم ميلان بهدف سجله هاكان كالهانجولو في الدقيقة 14، وتعادل دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة 34.

 وأهدر روسلان مالينوفسكي لاعب أتالانتا ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 26.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس كما رفع أتالانتا رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر، وبفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

أخبار تهمك

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ 34 دقيقة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعة و 18 دقيقة

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ 14 دقيقة

مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

12:45 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً