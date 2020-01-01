هنادي مهنا توضح كيفية تحضيرها لشخصية شكر في "الفتوة"

السبت 25/يوليه/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

أوضحت الفنانة الشابة هنادي مهنا، كيفية تحضيرها لمشخصية شكر في مسلسل الفتوة، للنجم ياسر جلال والذي عرض في دراما رمضاتن 2020.


وقالت خلا لقائها في قناة DMC، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء Dmc. أنها بحثت عن المسلسلات التي تحكي عن فترة "الفتوات" للتعرف على ملامح شخصية شكر.

وأوضحت أنها ركزت على أداء الممثلين  الذين جسدوا أدوار في عصر "الفتوات"، موضحة أن اللبس الذي كان منتشرًا في ذلك الوقت فرض عليها أن تؤدي الدور بشكل خاص.

يشار إلى أن مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي، عهدي صادق، أحمد خليل، إنعام سالوسة وعادل الفار، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.



والجدير بالذكر أن هنادي شاركت في مسلسل "الفتوة" لتشارك به في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بالتعاون مع العديد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر و أحمد خليل، وشاركت في عدد من الأعمال منها افراح أبليس، حكايتي، زلزال وخيانة عهد.

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