مفاجأة غير سارة.. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى (فيديو)

السبت 25/يوليه/2020 - 02:04 ص
نادر نور الدين
نادر نور الدين
شيماء حسن
قال نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بيان الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة جيد لأنه يدعو الدول الثلاثة للوصول لاتفاق ملزم لإنهاء الخلاف والسير في طريق المفاوضات بما يحقق مفاوضات ومصالح الدول الثلاث.

وأضاف "نورالدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الاتحاد الإفريقي لم يوجه لوم لها لاتخاذ قرار منفرد بسد النهضة، وما قامت به تصرف خارق قبل قمة الاتحاد بملأ السد".

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن 4.9 مليار متر مكعب نسبة المياه في ملء سد النهضة، موضحًا أن هذه الكمية ليست مضرة بحصة مصر المائية، متسائلًا لماذا بدأ الملأ في بداية الفيضان، فهو أمر غريب".

وتابع "أن كمية مياه النيل تحمل ما يقرب من 136 مليون من الطمي وهو كفيل بردم السد في 50 سنة، ولذلك لابد من مصيدة لهذه الكميات من الطمي، وهو ما سيدفع إثيوبيا لبناء 3 سدود أخرى كمصيدة".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

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