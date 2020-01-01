هل يتضمن عقد محمد الشناوي شرط جزائي؟.. وكيله يُجيب

كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، تفاصيل تمديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 5 سنوات.





وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقد محمد الشناوي لا يتضمن شرط جزائي وهو ابن من أبناء الأهلي".





وعن عروض احترافه، علق: "من الطبيعي أن يمتلك الحارس عروض في الفترة الماضية بعد تألقه ولكن توقفت بسبب كورونا".





وتابع: "من الممكن أن يحترف اللاعب خارج الأهلي ولكن في حالة وحيدة وهي موافقة مسئولي القلعة الحمراء".





ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز اليوم على فريق سموحة ضمن المباريات الودية إستعدادًا لعودة الدوري المصري من جديد فى السادس من أغسطس المقبل.





ويواجه النادي الأهلي نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس على ستاد القاهرة فى أول المباريات بعد عودة الدوري المصري .