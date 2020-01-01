هكذا تحمي كمامتك من التعرق في فصل الصيف

يشكو بعض الأشخاص من تعرّض الكمامة للبلل في فصل الصيف، نتيجة التعرق الزائد بفعل ارتفاع حرارة الطقس، الأمر الذي يستوجب تبديلها بواحدة أخرى على الفور، لأن الرطوبة تفقدها فعاليتها وتجعلها بيئة جاذبة للبكتيريا والفيروسيات.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، نصائح للحفاظ على الكمامة من التعرق في فصل الصيف، وفقًا لمنظمة "AAPR" وموقع "CTV News" الصحي.





مخاطر تعرق الكمامة

قال الدكتور ريتشارد وينزل، الأستاذ بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فرجينيا كومنولث، إن تعرض الكمامة للبلل بسبب التعرق في فصل الصيف، يتسبب في انسداد مسامها، ومن ثم صعوبة تصريف غاز ثاني أكسيدة الكربون واستبداله بغاز الأكسجين اللازم لعملية التنفس، فتحدث الإصابة بالاختناق، ومن أعراضه:





- صعوبة التنفس.





- سرعة نبضات القلب.





- دوار أو دوخة خفيفة.





- ارتفاع حرارة الجسم.





ماذا تفعل عند تعرق كمامة؟

تعرض الكمامة للبلل في فصل الصيف بفعل التعرق، من الأمور الوارد حدوثها، لذا احرص على الاحتفاظ بكمامة احتياطية، مع مراعاة الالتزام بالإرشادات التالية:





- خلع الكمامة المبللة والتخلص منها في صندوق القمامة.





- الابتعاد تمامًا عن الأماكن مرتفعة الحرارة.





- الجلوس في مكان جيد التهوية.





- تجفيف الوجه من العرق بمنديل ورقي.





- ارتداء كمامة جديدة بعد التأكد من جفاف الوجه.





كيفية الحفاظ على الكمامة من التعرق





1- ارتداء الكمامة القطنية

تعتبر الكمامة القطنية البديل الأمثل للكمامة الجراحية وقناع N95 في فصل الصيف، وذلك لقدرتها على امتصاص العرق ومنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد في آنٍ واحد.





2- البقاء في مكان جيد التهوية

ينصح أطباء الأمراض المعدية بالبقاء في مكان جيد التهوية عند ارتداء الكمامة، لأن تجديد الهواء بصورة دائمة يساعد على تبخير العرق، وبذلك تصبح الكمامة محصنة ضد البلل.





3- عدم البقاء خارج المنزل لفترة طويلة

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، بعدم البقاء خارج المنزل لفترة كبيرة، لأن ارتداء الكمامة الطبية لساعات طويلة قد يحفز البشرة على إفراز المزيد من العرق، مما يعرضها للبلل.





4- تجنب المكياج

يمتزج غاز ثاني أكسيد الكربون الخارج من الجسم خلال عملية التنفس بالمكياج، مما يؤدي إلى دخوله الجسم مرة أخرى عبر مسام البشرة المفتوحة، فيتعرض الجلد للإصابة بالالتهابات.