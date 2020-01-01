رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، عن موقف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فسخ عقده وقيد سعد سمير.





وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وابلغني برفع اسم سعد سمير وقيد كهربا بعد إصابته واحترمنا القرار بعدما تحدث مسؤولو النادي مع سعد سمير".





وتابع: "سعد سمير لم يفكر في استغلال الخطأ الإداري ليوقع لاي نادي آخر وكل ذلك الحديث عار تماما من الصحة".





وأتم: "سعد سمير ابن من أبناء النادي الأهلي ولم يقوم بالتوقيع لأي نادي آخر دون للرجوع للنادي الأهلي".