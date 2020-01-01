رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

السبت 25/يوليه/2020 - 12:02 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، عن موقف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فسخ عقده وقيد سعد سمير.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وابلغني برفع اسم سعد سمير وقيد كهربا بعد إصابته واحترمنا القرار بعدما تحدث مسؤولو النادي مع سعد سمير".

وتابع: "سعد سمير لم يفكر في استغلال الخطأ الإداري ليوقع لاي نادي آخر وكل ذلك الحديث عار تماما من الصحة".

وأتم: "سعد سمير ابن من أبناء النادي الأهلي ولم يقوم بالتوقيع لأي نادي آخر دون للرجوع للنادي الأهلي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعد سمير ألأهلي

أخبار تهمك

سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعة و 16 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ 12 دقيقة

مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ 33 دقيقة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

خلال ساعات.. الأهلي يعلن رسميًا تعاقده مع "كهربا"

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

الأهلي يكشف حقيقة أزمة سعد سمير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

12:45 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً