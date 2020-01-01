بعد جدل استقالته.. أسقف قنا: سأعود في اقرب فرصة

قال الأنبا شاروبيم، أسقف إيبارشية قنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، تعليقا على ما نشرناه بشأن أزمة طلب استقالته أو إعفاءه من الخدمة داخل الإيبارشية: إنني رغم ما أعانيه من أتعاب جسدية، طالب كثيرًا من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن يُسيم اسقفًا عامًا ليساعدني في إدارة الإيبارشية أو يتولاها كاملة، مما جعلني مضطرًا اللجوء إلى الاعتكاف داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون".





وأكد "شاروبيم"، في تدوينة له، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفترة قد طالت مما تسبب في الاضطراب علي "السوشيال ميديا" ومواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا أنه يسامح من تطاول عليه.





وأكد أسقف إيبارشية قنا، أنه لأجل محبة أولاده يطمئنهم، وقرر العودة مرة أخرى إلى الإيبارشية في اقرب فرصة لمتابعة شؤونها.





واختتم تدوينته قائلًا: "الرب وحده قادر أن يدبر كل الأمور.. سلامي ومحبتي وصفحي للجميع".





تفاصيل جدل استقالة الأنبا شاروبيم

كان مصدر كنسي مطلع من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قد كشف لبوابة الفجر، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة، أرسل لجنة إدارة شئون الايبارشيات برئاسة الانبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ مكونة من الانبا هدرا، أسقف اسوان، وانبا بيمن، أسقف المنوفية، للتفاوض مع الانبا شاروبيم أسقف قنا، لإقناعه بالعودة إلى الايبارشية ولكن حتى الان المفاوضات مستمرة.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن هناك لجنة أخري من شئون ايبارشية قنا، ذهبوا لمقابلة الانبا شاروبيم؛ داخل الدير للتفاوض معه ولكنه اعتذر عن لقاءهم بدون ابداء أي أسباب، لافتًا الي أن الانبا شاروبيم مازال يتابع إدارة شؤون الايبارشية عن طريق أحد آباءها.





وأوضح المصدر أن سبب اعفاء نيافته جاءت لتدهور صحته الجسدية، حيث أكد في رسالة بعثها إلى الايبارشية قال فيها: "إنني غير قادر علي استكمال إدارة الايبارشية بسبب صحتي التي تعوقني وتمنعني عن تحمل مسؤولية إدارة الايبارشية".





قرار الأنبا شاروبيم بالاعتكاف

كان القس أمونيوس فارس، وكيل مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، قال إن الأنبا شاروبيم هو حاليًا معتكف داخل دير الأنبا بيشوي العامر بمنطقة وادي النطرون.





وأوضح " فارس" في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن أسقف قنا جاء قرار اعتكافه في الدير من قبل ظاهرة إنتشار جائحة كورونا المستجد.





ولد نيافة الأنبا شاروبيم بمحافظة أسيوط باسم صبحى حنا باخوم بتاريخ 17 8 1946 وانتقلت الأسرة إلى محافظة بنى سويف ثم تخرج نيافته من كلية الطب البيطري من جامعة القاهرة ثم التحق بدير القديس العظيم أنبا مقار بتاريخ 7 9 1975 وترهبن في يوم 24 4 1976 ثم انتقل الى دير القديس العظيم الأنبا بيشوي ببرية شيهيت ثم تمت رسامته أسقفًا على إيبارشية قنا وقفط وتوابعها بتاريخ 26 5 1991 ومنذ تجليس نيافته على كرسي قنا اهتم جدا بتعمير الكنائس والأديرة الموجودة بالإيبارشية منها دير القديسين بطرس وبولس بمدينة قنا ودير الشهيد العظيم مار جرجس بحاجر المحروسة.



