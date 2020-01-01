مايكروسوفت تعلن عن تحديث هذه الألعاب لجهاز القادم Xbox Series X

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:58 م
Xbox Series X
Xbox Series X
كشفت شركة مايكروسوفت، خلال الحدث الذي أقيم اليوم، عن العناوين الجديدة المقدمة لجهاز ألعاب Xbox Series X المرتقب إطلاقه في نهاية هذا العام، كما أعلنت الشركة عن تحديث مجموعة من الألعاب مع تحسينات جديدة للإستفادة من مميزات جهاز Xbox Series X القادم.

وأعلنت مايكروسوفت اليوم عن تحديث جديد لكلاً من ألعاب Forza Horizon 4، وGears 5، و Ori، وSea of Thieves، وأيضاً لعبة Gears Tactics مع مجموعة من المميزات الجديدة وجرافيك بأعلى جودة.

ولقد أكدت مايكروسوفت على أن التحديثات الجديدة لهذه الألعاب تتوفر لاحقاً هذا العام، كما سيتوفر ميزة التحديث المجاني لمن يمتلك أحد هذه الألعاب على أجهزة Xbox One وذلك بفضل برنامج مايكروسوفت Smart Delivery.

ومن المقرر أن تنطلق التحديثات الجديدة من الألعاب بالمميزات الآتية:
- تحديث لعبة Forza Horizon 4 ينطلق بجرافيك أعلى، مع دعم دقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، ودعم ميزة الإستئناف السريع للألعاب، والتحميل السريع.

- تحديث Gears 5 يدعم تحميل سريع للعبة، مع ميزة الإستئناف السريع للعبة، مع إعدادات أعلى في اللعبة ودعم جرافيك بدقة 4K HDR في نمط campaign والنمط متعدد اللاعبين.

- تحديث Ori وthe Will of the Wisps يجلب تحسينات في جودة الجرافيك، مع آداء سريع يصل إلى 120 إطار لكل ثانية ودعم 4K HDR بمعدل تحديث 120Hz.

- تحديث لعبة Sea of Thieves يحقق الإستفادة من مميزات جهاز الألعاب الجديد Xbox Series X.

ومن المقرر أن تضيف مايكروسوفت مزيد من العناوين لقائمة الألعاب التي تحصل على تحديث ومميزات جديدة لتحقق الإستفادة من مميزات جهاز الألعاب القادم Xbox Series X.

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