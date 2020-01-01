وكيل محمد الشناوي يكشف عن كواليس التجديد مع الأهلي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:54 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد جمال

كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، أسباب التأخر في تمديد عقدي محمد الشناوي، وسعد سمير، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "ظروف كورونا وراء تأخر تمديد عقدي الثنائي ولكن الثنائي جددوا للنادي بدون شروط".

وتابع: "الثنائي لم يكن لهم أي طلبات فهم من أبناء النادي الأهلي ولا يمكن أن يكون لهم شروط على الأهلي".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز اليوم على فريق سموحة ضمن المباريات الودية إستعدادًا لعودة الدوري المصري من جديد فى السادس من أغسطس المقبل.

ويواجه النادي الأهلي نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس على ستاد القاهرة فى أول المباريات بعد عودة الدوري المصري .

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