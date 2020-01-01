نجمي الزمالك ولاعب من الأهلي.. مفاجأت بشأن غيابات القطبين في مباراة القمة بالدوري المصري

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:55 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء 22 يوليو جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز عقب عودته مرة أخرى الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن منذ فترة عن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

ومن ضمن المباريات التي تم الإعلان عنها في جدول مواعيد الدوري المصري بالطبع مباراة القمة بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي والتي ستلعب يوم 22 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

وسيغيب بشكل رسمي حتى الآن عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في أغسطس المقبل ثلاثة لاعبين من صفوف الفريقين.

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور عن صفوف الزمالك بينما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" عن الأهلي في مباراة القمة بالدوري المصري وذلك بسبب إيقاف الثلاثي من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب أحداث مباراة السوبر المصري الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا شيكابالا الزمالك الدوري المصري ألأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ 33 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعة و 17 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

القمة 117.. التاريخ يلعب لصالح الأهلي أمام الزمالك في شهر مارس

عاجل.. شيكابالا في تدريبات الزمالك استعدادا للأهلي

أبرزهم حازم إمام ورمضان صبحي.. تعرف على أشهر الخناقات في مباريات القمة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني بالدوري الممتاز

الاستعداد لـ"جينيراسيون" واستعادة المصابين.. 5 مميزات للزمالك بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

12:45 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً