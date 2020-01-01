نجمي الزمالك ولاعب من الأهلي.. مفاجأت بشأن غيابات القطبين في مباراة القمة بالدوري المصري





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء 22 يوليو جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز عقب عودته مرة أخرى الفترة المقبلة.





وكان الاتحاد المصري قد أعلن منذ فترة عن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.





ومن ضمن المباريات التي تم الإعلان عنها في جدول مواعيد الدوري المصري بالطبع مباراة القمة بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي والتي ستلعب يوم 22 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.





وسيغيب بشكل رسمي حتى الآن عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في أغسطس المقبل ثلاثة لاعبين من صفوف الفريقين.





ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور عن صفوف الزمالك بينما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" عن الأهلي في مباراة القمة بالدوري المصري وذلك بسبب إيقاف الثلاثي من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب أحداث مباراة السوبر المصري الماضية.



