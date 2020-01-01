هنادي مهنا: "مكنتش عارفة أقرأ أول مشهد ليا"

السبت 25/يوليه/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

تحدثت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن بداياتها في مجال التمثيل، لافتة إلى أن قرار التمثيل لم يكن مخطط له بل جاء عن طريق للصدفة، حيث الباب الذي بدأت منه مشوارها الفني في افراح أبليس، حكايتي، زلزال، الفتوة وخيانة عهد.

وأوضحت "مهنا" خلال لقائها على قناة DMC، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء Dmc، أن قرار التمثيل جاء عن طريق مخرج صديق لها، أخبرها بأن مخرج آخر سيتحدث لها عبر الهاتف للقيام بدور هام، وذهبت في اليوم التالي لاختبارات الأداء حيث قالت:" ذهبت للاختبار لكني لم أكن أعلم اللغة العربية، فقدم لي مشهد باللغة العربية، فطلبت من مصحح اللغة المتواجد في المكان قراءته لي، لأني لم أكن أعلم اللغة العربية، ثم بعد ذلك كنت اقوم بترجمة المشهد للفرنسية عن طريق كتابة (الفرانكو)، وتم الأداء لكني تحدثت لأحد أصدقائي قائلة لهم أن الاختبار جاء بشكل شئ وطريف".

وأستكملت هنادي عما تلى ذلك، حيث تحدث لها المخرج أحمد خالد أمين، للذهاب في اليوم التالي لإمضاء العقد والمسلسل، لكن جاء ذلك بشكل مفاجئ لها، لكنها قابلت ذلك بالرفض حيث قالت له:" مش هخليك تاخد الريسك ده"، ووضحت أن المنتج وطاقم التمثيل كانوا على رفض تام إلا أن المخرج تمسك بي بشكل كبير"، لتكن هذه البداية.

يشار إلى أن هنادي كانت تمتهن مهنة التدريس قبل مهنة التمثيل، حيث كانت تدرس الموسيقى، والفرنسية و ESL وهي مهنة تعلم الإنجليزية كلغة ثانية لمن لديه مشاكل في اللغة الإنجليزية.

والجدير بالذكر أن هنادي شاركت في مسلسل "الفتوة" لتشارك به في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بالتعاون مع العديد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر و أحمد خليل.


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