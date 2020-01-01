بث مباشر بث مباشر أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 سانت إيتيان | نهائي كأس فرنسا الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:45 م محمد مرعي Advertisements توج باريس سان جير مان بكأس فرنسا بعد الفوز بهدف دون رد على نظيره سان إيتيان في المباراة النهائية:واليكم فيديو الأهداف: أخبار تهمك سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي منذ نصف ساعة مرتضى منصور يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الزمالك منذ حوالي 5 ساعات وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 659 إصابة جديدة بكورونا.. و38 حالة وفاة منذ ساعة و نصف 4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم منذ حوالي 12 ساعة 4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل - الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي.. تعرف عليه منذ أقل من ساعتين الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا منذ حوالي 8 ساعات الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي منذ حوالي 10 ساعات فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة منذ ساعتين و 34 دقيقة خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو) منذ ساعتين و 28 دقيقة أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى منذ حوالي 7 ساعات فايلر يوافق على طلب الأهلي منذ حوالي 4 ساعات