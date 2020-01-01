أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 سانت إيتيان | نهائي كأس فرنسا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
توج باريس سان جير مان بكأس فرنسا بعد الفوز بهدف دون رد على نظيره سان إيتيان في المباراة النهائية:

واليكم فيديو الأهداف: 

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