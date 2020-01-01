"مراهقة سياسية".. تعليق لجنة التفاوض على تصريح إثيوبيا "النيل لنا" (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:46 م
الدكتور علاء الظواهري
الدكتور علاء الظواهري
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، إن تصريحات أحد المسئولين في أثيوبيا والذي جاء فيه "النيل لنا" نوع من المراهقة السياسية، ولا يجب أن تخرج مثل هذه التصريحات من مسئول.

وأشار "الظواهري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب أن يكون هناك ترتيب وتنسيق وتعاون بين الثلاث دول في ملف سد النهضة، منوها بأن أي خطوة تأخذها أثيوبيا تؤثر على السودان ثم مصر.

وأضاف أن ما تردده أثيوبيا بشأن إمكانية ملء السد في 3 سنوات، ولكنهم سيمدوها إلى 7 سنوات كلام ليس منطقيا، حيث هناك لجان تجلس سويا، ويتحدثوا في الأمر، مضيفا: "مينفعش هذا الكلام".



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

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