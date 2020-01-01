ترامب يرشح صديقه لتولي سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
رويترز

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم ترشيح نائب كبير موظفي البيت الأبيض كريستوفر ليدل ليصبح السكرتير العام القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يعمل رجل الأعمال السابق الذي ولد في نيوزيلندا في تنسيق السياسات في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول ”الولايات المتحدة ملتزمة بقوة واتحاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعتزم ترشيح كريستوفر ب. ليدل ليكون السكرتير العام القادم للمنظمة“. ورفض ذكر اسمه.

وليدل المزدوج الجنسية هو مدير مالي سابق لمايكروسوفت ونائب رئيس سابق لجنرال موتورز.

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