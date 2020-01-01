إسلام بحيري: أردوغان يسير على درب الإرهابية (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:33 م
إسلام بحيري
إسلام بحيري
شيماء حسن
كشف إسلام بحيري، المفكر والباحث، عن الرسائل السياسية حول استخدام رجب طيب اردوغان لقضية أيا صوفيا لجذب مزيد من الأتباع عبر استخدام الدين الإسلامي على غرار جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال بحيري في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": " اردوغان يلعب على مشاعر المدنيين ومن يحبون الإسلام".

وأضاف "اردوغان يسير على درب جماعة الإخوان في استخدام الدين الإسلامي للعب على مشاعر المسلمين لتحقيق مزيد من الجماهيرية السياسية له".

وتابع المفكر والباحث "محمد الفاتح كان رجلا سفاجا مغتصبا قاتلا حول كنيسة أيا صوفيا لمسجد عنوة وهذا مخالف لتعاليم الدين الإسلامي".



كان الرئيس التركى، قد أدى اليوم، أول صلاة جمعة في متحف آيا صوفيا بعد قرار تحويله إلى مسجد وسط استنكار دولي.

ووصل أردوغان، إلى آيا صوفيا مرتديا كمامة برفقة أعضاء حكومة ورئيس الشؤون الدينية على أرباش وعدد كبير من الأتراك الذين احتشدوا في لأداء أول صلاة جمعة عقب افتتاحه كمسجد.

وأطلقت العديد من الكنائس العالمية دعوات لإعلان حداد عام فى الكنائس، الجمعة، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التى تحولت لمتحف فى القسطنطينية وهو الإسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء فى صلوات أخرى، وذلك احتجاجًا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وإقامة أول صلاة به اليوم.

ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.

وأعلن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس، أن اليوم الجمعة، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات الأرثوذكسية والمسيحية، مضيفا: "في هذا اليوم سأترأس خدمة مدائح العذراء مريم في كاتدرائية العاصمة أثينا، أدعوكم جميعًا إلى ترديد المدائح بصوت واحد: "إلى والدة الإله الحصن الذي لا يقهر".

وأصدر بطريرك جميع الأرمن كاريكين الثانى، بيان إدانة ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أن الإيبارشية الشرقية وجميع إيبارشياتها ستنضم إلى إخوتنا وأخواتنا المسيحيين الأرثوذكس، بروح من التضامن المحب والدعم الأسرى، خلال يوم الحداد هذا على تحويل كاتدرائية آيا صوفيا، اليوم الجمعة 24 يوليو.

وأعلن مجمع الإيبارشية المقدس لكنيسة كريت، أنه يشارك في الألم والحزن لتحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، وأن الجمعة القادمة، عند الساعة 12 ظهرا، سيكون هناك رنين جرس حداد مدته عشر دقائق في جميع الكنائس المقدسة في كريت.

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