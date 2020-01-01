نشوب حريق ضخم شرق طهران

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:30 م
صورة أرشيفية - -حريق ضخم
صورة أرشيفية - -حريق ضخم

أعلنت الشرطة وإدارة الإطفاء بإيران، اليوم الجمعة، أن هناك ماس كهربائي قد تسبب في نشوب حريق ضخم بأشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيران "طهران"، ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار.

 

وقال نائب رئيس شرطة طهران حميد هداوند للوكالة إنه تم إخماد الحريق كما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لم يكن هناك انفجار، ومنذ أواخر يونيو تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

 

وقالت وزارة الخارجية الإيران، أمس الخميس إن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيران ية في الآونة ألأخيرة لكن الوزارة هونت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والانفجارات.

 

وتناول مقال نشرته هذا الشهر الوكالة ال إيران ية للأنباء ما قالت إنه يمكن أن يكون تخريبا قام به أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة لكن المقال لم يتهم أيا منهما مباشرة.

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طهران حريق في طهران حريق إيران

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