غدًا.. 25 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات ببني سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم الجمعة على الاستعدادت النهائية للامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ"3 و5 سنوات" والتي تنطلق غدا السبت 25 يوليو وتستمر حتى 13 أغسطس القادم في ظل ظروف استثنائية متعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد بما يضمن إنتظام سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي سبقتها الامتحانات العملية والمعملية على مدار 17 يوما والتي كانت قد بدأت يوم 27 يونيو الماضى واختتمت 20 يوليو الجاري.





جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمراجعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الامتحانات التحريرية، بساعات قليلة، حيث يؤدي الامتحانات ما يقرب من 25 ألف طالبًا وطالبة موزعين على 115 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.





وأشار المحافظ، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولى التربية والتعليم بالمراكزوالمدن والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، ومساعدة الأجهزة والجهات المعنية في اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة لمقار ولجان الامتحانات منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة للجان، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الإمتحانات.





وأوضحت وكيل الوزارة، أن تم عقد اجتماع "عبر تقنية الفيديوكونفرانس" مع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، ومديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الإمتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقيات للوجه والأحذية، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل، فضلا عن التأكيد على عدم حمل الطلاب للتليفونات المحمولة نهائيًا أثناء تأدية الامتحان.





وأشارت وكيل الوزارة، إلى على موافقة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لإمتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، حيث سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري غدا يوم السبت على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء المقبل.



