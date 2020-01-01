سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
طاب المدير الفني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تجهيز نجم الفريق المصاب، استعداداً لمواجهة نابولي الإيطالي المقبلة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيتين طالب الجهاز الفني لبرشلونة، بسرعة تجهيز الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وأضافت الصحيفة، أن سيتين يأمل في لحاق ديمبلي بالمواجهة الهامة، لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في المباراة.
وتلقى ديمبلي إصابة قوية في أوتار الفخذ في شهر فبراير الماضي، استوجبت التدخل الجراحي، إلا أنه استفاد من فترة التوقف لمدة 3 أشهر، بسبب فيروس كورونا.

ويواجه برشلونة نظيره نابولي يوم السبت 8 أغسطس، في إطار مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بملعب "كامب نو".

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف على ملعب سان باولو، خلال فبراير الماضي.

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