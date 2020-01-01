محمد رمضان يحتفل بحصوله على هذه الجائزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:53 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره منذ قليل بصورة جديدة له ظهر من خلالها بلوك جديد، خطف أنظار متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق رمضان على الصورة والذي ظهر من خلالها وهو ممسكًا بجائزة الأفضل جماهيرية في إفريقيا "أفريما" قائلًا: African Fan’s Favourite Award from AFRIMA Music Awards".

يذكر أن محمد رمضان مازال يحصد ثمار نجاح كليب أغنيته الجديدة تيك توك مع سوبر ساكو، وحصد ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

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