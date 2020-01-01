عمرو أديب: الرأي العام المصري غاضب وصبره نفذ من إثيوبيا (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مفاوضات سد النهضة بدأت منذ 9 سنوات، ولم تنتهي حتى الآن، معقبا أن الرأي العام المصري قد نفذ صبره، وغاصب، ويشعر بالاستفزاز من الإثيوبيين.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه بدأ يشعر أن الأثيوبيين ليس معركتهم بناء السد، مضيفا: "لو الأثيوبيين عايزين كهرباء.. كنا وفرنا لهم كهرباء تنور أثيوبيا كلها"، معتبرا أن الأثيوبيين يهدمون أي تقدم يحدث في المفاوضات عن قصد.











