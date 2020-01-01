بعد الإعلان عن جدول المباريات.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وحدد إتحاد الكرة مواعيد المباريات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، كما أعلن مواعيد مباريات الجولات 19، 20، 21، 22، وحدد يوم 22 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري قبل عودته:

1- الأهلي ٤٩ نقطة
2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة
3- بيراميدز ٣٢ نقطة
4- الزمالك 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة
6- سموحة ٢٥ نقطة
7- انبي ٢٥ نقطة
8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة
9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة
10- المصري ٢٠ نقطة
11- الجونة ٢٠ نقطة
12- حرس الحدود ١٩ نقطة
13- أسوان ١٨ نقطة
14- طلائع الجيش ١٧ نقطة
15- طنطا ١٦ نقاط
16- وادي دجلة ١٥ نقاط
17- مصر المقاصة ١٤ نقطة
18- نادي مصر ١١ نقطة

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