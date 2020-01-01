بالأسماء.. تجديد الثقة لعدد من ضباط قطاع أمن الجيزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:53 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أجري اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حركة تنقلات لضباط البحث الجنائي بالمديرية، وشملت الحركة تجديد الثقة لعدد من القيادات الأمنية بالقطاع، حيث جددت الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع الشمال لنجاحه في فك طلاسم العديد من الجرائم ووقائع السرقات منذ فترة توليه، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا لمباحث شمال الجيزة، الذي كشف لغز العديد من جرائم القتل التي أثارت الرأي العام، في وقت قياسي ومن أبرزها الطفلة المشنوقة باوسيم، وقتل رجل أعمال رميا بالرصاص وسط أسرته.

كما جددت الثقة للمقدم هاني مندور رئيسا لمباحث قسم الوراق، والرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث مركز أوسيم، ليجدد الثقة أيضًا للمقدم محمد أبو زيد وكيلا لفرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيسا لمباحث قسم الدقي، والمقدم مصطفى خليل رئيسًا لمباحث قسم العجوزة، الرائد محمد وحيد معاونا لمباحث قسم الدقي، لأدائهم المتميز منذ فترة توليهم.

وفي قطاع الجنوب، أبقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة على العقيد أحمد نجم مفتشا لفرقة ( أبو النمرس - الحوامدية)، الذي يعد أحد طلاب مدرسة السبيلي لعمله معه خلال فترة توليه منصب رئيس مباحث قسم الدقي، وجددت الثقة أيضًا للرائد محمد داوود رئيسًا لمباحث مركز أبو النمرس، الرائد مصطفي عثمان معاونا لمباحث مركز أبو النمرس، والنقيب فاروق عبد القادر معاونا لمباحث قسم الحوامدية، لنجاحه في القضاء على عدد كبير من تجار المخدرات، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية، والتشكيلات العصابية منذ فترة توليه، فضلا عن الإبقاء على معاوني مباحث مركز العياط، وتجديد الثقة أيضًا لمعاوني مباحث مركز شرطة البدرشين.

وفي قطاع الغرب حيث الكثافة السكانية العالية، جددت الثقة للعميد طارق حمزة رئيسا للقطاع، العقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الغرب، والمقدم مصطفي كمال وكيلا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد الجوهري رئيسا لمباحث قسم بولاق الدكرور، لاستكمال رحلة مطاردة الخارجين عن القانون وتجار المخدرات.

وعن قطاع أكتوبر جدد اللواء محمود السبيلي الثقة أيضًا لثنائي البحث الجنائي العقيد فوزي عامر مفتشا لفرقة وسط أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتشا لفرقة أكتوبر، لنجاحهما الملموس في القضايا الجنائية، وإسقاط الكثير من تشكيلات السرقات بالقطاع، وجددت الثقة أيضًا للمقدم إسلام سمير رئيسا لمباحث أكتوبر ثان، ليستكمل مسيرة نجاحه في مجال البحث الجنائي، حيث نجح في كشف ملابسات العديد من الجرائم التي أثارت الرأي العام وآخرهم الجثة المعثور عليها داخل شيكارة بالمنطقة الصناعية، إضافة إلى تجديد الثقة للمقدم إسلام المهداوي رئيسا لمباحث قسم أول أكتوبر، المقدم هاني عماد رئيسا لمباحث قسم ثالث اكتوبر، والمقدم هيثم سكر رئيسا لمباحث قسم الواحات، والرائد طارق مدحت رئيسا لمباحث قسم حدائق اكتوبر.

وصولا إلى فرقة شمال أكتوبر، لينال ضباط الفرقة ثقة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، حيث جدد الثقة للعقيد محمد عرفان مفتشا لفرقة شمال أكتوبر، المقدم مجدي موسي وكيلًا للفرقة، إضافة إلى الإبقاء على المقدم سامح بدوي رئيسا لمباحث مركز منشأة القناطر، والرائد معتصم رزق رئيسا لمباحث مركز كرداسة.

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