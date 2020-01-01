الأغاني العالمية تبهر الجمهور و"أسلمي يا مصر" تشعل مسرح النافورة

رسم نجوم فرقة أوبرا القاهرة لوحة فنية رائعة تؤكد على أهمية دور الفن في تعميق ودعم روح الانتماء عندما تغني نجوم الفرقة في ختام حفلها الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.





وبدأعوبدأ الحفل مايا چيڤينيريا اسلمي يا مصر من كلمات مصطفي صادق الرافعي الحان صفر علي والتى اشعلت حماس الحضور كتحية من فناني فرقة الاوبرا الى جيش مصر وشعبها بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة.





وكان الاحتفال الذى اشرفت علية الدكتورة ايمان مصطفي قد بدأ بروائع اغاني افلام ديزنى الشهيرة التى ابهرت الجمهور وتفاعل معها منها " فروزون، سندريلا، علاء الدين، الحديقة السرية، قصر بابل، الجميلة والوحش، بينوكيو"، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها "وقت الصيف، حلق بى إلى القمر، ماما، قصة حب، نهر القمر، عودة سورينيتو ووحيدى"، أداها إيمان مصطفي، رضا الوكيل، منى رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، أمينة خيرت، جيهان فايد، عمرو مدحت، أسامة علي، ليلي ابراهيم، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمي الجبالي.



