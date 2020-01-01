الشيخ يحسم مصيره مع الأهلي

أكد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي المصري، أن مستمر مع الأحمر في الفترة المقبلة، بعد ما تردد عن تلقيه أكثر من عرض للرحيل الموسم المقبل.





وقال الشيخ، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا أفكر في الرحيل عن الأهلي. تركيزي مع الفريق في الوقت الحالي، لعبور المرحلة الصعبة من الدوري والتتويج بدوري أبطال أفريقيا، لكن إذا كان للأهلي رأي آخر، وكانت هناك رغبة في بيعي أو إعارتي فلا مشكلة لدي، فأنا لاعب محترف وأركز في عملي فقط".





وأضاف: "لم يحدث تواصل بيني وبين مسؤولي بيراميدز، وإذا كان هناك تفاوض فسيكون من خلال إدارة النادي. شرف لي الاستمرار مع المارد الأحمر وهذا ما أسعى له إلا إذا كان للنادي رأي آخر، مشيرا أن عودة النشاط الرياضي أمرا إيجابيا للغاية، بعدما اشتاق الجميع لكرة القدم، موضحا أن الفريق يركز على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا دون النظر لنظام المسابقة سواء كانت من مباراة واحدة أو ذهاب وإياب.



