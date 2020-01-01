مدرب ليستر سيتي: سنُقدم كل ما في وسعنا أمام مانشستر يونايتد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات
تحدث بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، عن مواجهة فريقه المصيرية ضد مانشستر يونايتد، والتي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وسيخبر بريندان رودجرز لاعبيه في ليستر سيتي أن لديهم فرصة لتسجيل فوز «سيسمع في جميع أنحاء العالم» عندما يواجهون غريمه مانشستر يونايتد المنافس الأربعة الكبار، يوم الأحد.

سيحسم ليستر مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذا فاز على فريق أولي جونار سولسكاير، في حين أن التعادل سيكون كافياً إذا خسر تشيلسي أمام ولفرهامبتون.

عندما سئل عما سيخبره لاعبيه قبل انطلاق المباراة، قال رودجرز: «من المحتمل أن يكون الأمر على ما يرام، بغض النظر عما يحدث في هذه المباراة، أنا فخور جدًا بما فعلته هذا الموسم».

وأضاف: «من حيث بدأنا والآن حيث نذهب في المباراة النهائية، لا أعتقد أن اللاعبين يمكنهم إعطائي بعد الآن».

وأكمل: «نعم، كان يمكن أن نحقق نتائج أفضل في بعض المباريات ولكن هذا القارب أبحر. سيراجع كل فريق النتائج طوال الموسم ويفكر في المكان الذي كان يمكن أن يحصلوا فيه على المزيد من النقاط والفوز».

وواصل: «إن ما قاموا به كان رائعًا للغاية حتى هذه اللحظة. الآن لديهم الفرصة لتحقيق نتيجة ستسمع في جميع أنحاء العالم. دعنا نذهب واستمتع بها».

انخفض ليستر إلى المركز الخامس بعد هزيمتين في آخر ثلاث مباريات لكن رودجرز يصر على أن الضغط على يونايتد يتجه إلى مواجهة ملعب كينج باور.

قال الأيرلندي الشمالي: «أعتقد أن هناك اختلافًا حيث نريد أن نكون في دوري أبطال أوروبا. نود أن نكون قادرين على القيام بذلك ولكن عندما تكون نادًا مثل مانشستر يونايتد، أو أحد تلك الأندية الفائقة، هناك الحاجة للتواجد في دوري الأبطال لأسباب عديدة».

وأردف: «هذا واضح جدا. بالنسبة لنا نحن نريد أن نكون فيه. سنقدم كل ما في وسعنا. إذا فشلنا، فلا يزال لدينا موسم جيد حقا في الموسم الأول معا».

واختتم: «عندما تكون في هذا المستوى من الإنفاق وكل شيء آخر، يجب أن تكون هناك وهذا يجلب مستوى مختلفًا من التوقعات».

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