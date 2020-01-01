حسن الخاتمة.. مُصلي يلقي ربه ساجدا في الغردقة (فيديو وصور)

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شهد أحد مساجد منطقة الكوثر بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وفاة عميد جيش بالمعاش داخل المسجد أثناء أدائه صلاة السنة بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وقام المصلون بنقله بأحد المستشفيات القريبة من المسجد وتبين وفاته بسكته قلبية.





وتبين أن المتوفي يدعي ابراهيم جميعي، عميد جيش بالمعاش، وكان يعمل مدير أمن أحد القري السياحية بالغردقة، حيث اجري الدكتور تيسير العربي، باجراء الكشف عليه عقب نقله من المسجد الي المستشفي الخاص وتبين أن سبب الوفاه سكته قلبية وانه توفي اثناء تواجده بالمسجد.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس يوك، الفيديو الذي اظهر وفاته اثناء صلاة سنة العشاء والذي رصدته كاميرات داخل المسجد، حيث سقط اثناء أدائه الركعة الثانية وقام المصلين بنقله للمستشفي وتبين وفاته بسكته قلبية.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.