حوار| وسيط تسليم كوشيب للجنائية يكشف حقيقة محاولة اغتياله و"أوامر" ستقدم قيادات بارزة لعدالة المحكمة

وسيط تسليم كوشيب للجنائية في حوار ساخن:

حاولوا تصفيته مرتين ويمتلك "أوامر" ستقدم قيادات بارزة لعدالة المحكمة





حادث صغير أدى لتسريع إجراءات تسليم كوشيب والوثائق وصلت للقوات الأممية بتلك الطريقة





تقرر 23 يونيو سيكون آخر أيام كوشيب في الحياة إذا لم يسلم نفسه للمحكمة لهذا السبب





بدأت محاكمات أول مجرمي الحرب في دارفور وهو المدعو علي كوشيب، قائد ميليشيات الجنجويد في 2004، والذي سلم نفسه للمحكمة، ولذلك حاورت "الفجر" آدم جديد، الوسيط بين علي كوشيب، ومحكمة الجنايات الدولية، و"كيف كانت الأيام الأخيرة لتسليم كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية؟"، والأسباب التي دفعته لذلك، والوثائق التي يحملها، وإلى نص الحوار:





كيف بدأت علاقتك بعلي كوشيب؟

علاقتي بكوشيب تعود لصداقة متجذرة بين والدي ووالد كوشيب، قبل مرحلة الحرب، وكانوا أبناء منطقة واحدة وكانوا رعاة، بل وأعطى والد كوشيب أحد أبناؤه لوالده كي يربيه، وهي أحدى العادات المتوارثة بالمنطقة، وعاشوا فترات كبيرة سويا، ولكن عندما انتقل كوشيب إلي وادي صالح انقطعت أخباره، وعندما توجه كوشيب إلى وادي بردي تعرف على والد آدم ولكن كانت هناك سطوة أمنية، مما منع تواصل اجتماعي جيد معه، ولكن منذ 2008 بدأت التواصل مع كوشيب عبر رقم الهاتف الخاص به.



