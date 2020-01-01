الإهمال يضرب حدائق الأهرام.. والمسؤولين خارج الخدمة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد موسى، إن سكان مدينة حدائق الأهرام يعانون من مشاكل كثيرة عرضوها على بعض وسائل الإعلام والمسئولين عن المدينة ولكن لا مُجيب.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، سكان مدينة حدائق الأهرام قرروا تقديم شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأو في جمع التوقيعات من أجل الإصلاح، لافتين أن هناك مشاكل تتمثل في مخالفات المبانى الأفقية والرأسية والتي أصبحت نسبتها 90% من المساحة بدلا من 45% وارتفاع 7 أدوار بدلا من 4 أدوار.

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