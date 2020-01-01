يوفنتوس يتلقي ضربة قوية في الدوري الإيطالي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن نجم الفريق البرازيلي دوجلاس كوستا، تعرض لإصابته في فخذه الأيمن ومن المتوقع غيابه عن مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في السابع من أغسطس المقبل.

وقال يوفنتوس في بيان له أن كوستا تعرّض لـ «إصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيمن» وأنه سيتم تقييم وضعه خلال 15 يومًا.

وأصيب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام المضيف أودينيزي 1-2 الخميس.

ومن المقرر اقامة المباراة ضد ليون على «أليانز ستاديوم» الخاص بنادي يوفنتوس، علما أن الفريق الفرنسي فاز ذهابا على أرضه بهدف دون مقابل.

ويعد كوستا رغم كثرة تعرضه للاصابات عنصرا مهما في صفوف يوفنتوس، وغالبا ما يعتمد عليه المدرب ماوريسيو ساري في الشوط الثاني.

كان يوفنتوس قد فرط في فرصة الحصول على اللقب التاسع على التوالي بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بعدما خسر في المباراة من أودينيزي بنتيجة 2-1، وقبيل ثلاث جولات من نهاية «الكالتشيو» يحتل «البيانكونيري» المركز الأول بالترتيب برصيد 80 نقطة فيما يأتي آتالانتا في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، أما إنتر ميلان فيحل في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، في المركز الرابع يأتي فريق لاتسيو برصيد 72 نقطة.

وفي حالة فوز يوفنتوس على ليون في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليج» سيقابل الفريق الإيطالي الفائز ما بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1 في «سانتياجو برنابيو» معقل النادي الملكي.