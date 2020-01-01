محمد موسى: قطر خططت في 2011 لنشر الإرهاب وفشلت (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد موسى، إن قطر تسعى منذ فبراير 2011 لتشكيل ميليشيات إرهابية بحيث تكون بمثابة ذراع لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، خلف عدة أغطية خارجية.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استطاعت قطر تشكيل ميليشيات إرهابية عقب إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي وطرحت على المجلس الانتقالي حينها في 2011، تشكيل جهاز أمني تحت اسم "الحرس الوطني"، على غرار الحرس الثوري الإيراني، لنشر الإرهاب والإجرام واستهداف أمن مصر بوجه خاص. 


وأوضح: "لازم كلنا نبقي فاهمين المخطط هدفه مصر يعد تخريب ليبيا.. لازم نبقي فاهمين أننا كمصر بنحارب في جهات مختلفة وبيديرها أجهزة إستخبارات عالمية ولكن إحنا قدها".

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