أسهم قطاع الطاقة تقلل من ارتفاعات المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

شهد سوق المال في السعودية ارتفاعات طفيفة خلال تعملات هذا الاسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحاً 0.02 نقطة، ليغلق عند مستوى 7426.78 نقطة فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% خاسراً 35 نقطة ليغلق عند مستوى 8145.47 نقطة.

 

وجاء ضعف ارتفاعات المءشر العام هذا الأسبوع بضغط  من تراجع قطاع الطاقة، والذي هبط بنسبة 1.07% ، كما تراجع قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.43%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%.


وخسر رأس المال السوقي 77 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.372 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.57 مليار سهم بقيمة 31.63 مليار ريال.

 

 

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